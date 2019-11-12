В Минприроды заявили, что не получали письмо Geenpeace о запрете одноразового пластика

В Минприроды заявили, что не получали письмо Geenpeace, в котором говорилось о запрете на изготовление одноразового пластика в России. Об этом сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

При этом в Минприроде рассказали изданию, что в настоящее время ведомством разработана Концепция по совершенствованию института РОП (расширенной ответственности производителей и импортеров). Она, в частности, предусматривает освобождение заготовителей вторичных материальных ресурсов от НДС, а также физических лиц, получающих доходы от сдачи вторичных материальных ресурсов, от НДФЛ.

С предложением о том, что в нашей стране стоит запретить использование целого ряда загрязнителей окружающей среды, экологическая организация выступила ранее. Greenpeace утверждала, что отправила письмо на имя министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

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