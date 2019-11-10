Какую модель семейных отношений выбирает молодежь, узнали эксперты
Исследователи Института социологии ФНИСЦ РАН рассказали, какую модель отношений предпочла бы молодежь России для своей будущей семьи. Об этом сообщает RT.
Как показал опрос, 53% студентов обоих полов выступают за профессионально ориентированную модель без разделения семейных ролей, где роли мужчины и женщины в семье равнозначны, и оба партнера фокусируются на своем профессиональном развитии.
За семейно ориентированную модель без разделения семейных ролей, где оба партнера находятся в равных правах, но основным приоритетом является семья, а не карьера, проголосовали 19% респондентов.
Модель с частичной занятостью матери на протяжении всей совместной семейной жизни или же в период ухода за детьми поддержали 18% опрошенных.
Отмечается, что лишь 9% студентов выступили за консервативную модель семьи, в которой отец — добытчик, а мать — домохозяйка, и 1% — за матриархальную, где семью обеспечивает женщина, а мужчина занимается воспитанием детей.
Исследователи отмечают, что девушки чаще предпочитают профессионально ориентированную модель семьи без разделения семейных ролей, в то время как молодые люди — консервативную.
В исследовании участвовали 1,4 тыс. студентов в возрасте от 20 до 24 лет из двух городов России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жена поработает: российские мужчины готовы сидеть дома