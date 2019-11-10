Раскрыты обстоятельства гибели «Паши Фейсконтроля»
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Знакомый промоутера Павла Пичугина, который был известен как «Паша Фейсконтроль», музыкант Дмитрий Ежиков высказался об обстоятельствах его смерти. Об этом сообщает телеканал «360».
Как стало известно до этого, Пичугин в возрасте 39 лет скончался от остановки сердца.
По словам Ежикова, «Паша Фейсконтроль» перед смертью находился дома один.
Музыкант уточнил, что Пичугин почувствовал себя плохо, а затем вызвал скорую помощь.
«Скорая, говорят, не доехала», — добавил Ежиков.
Он со ссылкой на врачей сообщил, что у Пичугина было зафиксировано подозрение на тромбоз в связи с недавней операцией на колене.
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