Раскрыты обстоятельства гибели «Паши Фейсконтроля»

Знакомый промоутера Павла Пичугина, который был известен как «Паша Фейсконтроль», музыкант Дмитрий Ежиков высказался об обстоятельствах его смерти. Об этом сообщает телеканал «360».

Как стало известно до этого, Пичугин в возрасте 39 лет скончался от остановки сердца.

По словам Ежикова, «Паша Фейсконтроль» перед смертью находился дома один.

Музыкант уточнил, что Пичугин почувствовал себя плохо, а затем вызвал скорую помощь.

«Скорая, говорят, не доехала», — добавил Ежиков.

Он со ссылкой на врачей сообщил, что у Пичугина было зафиксировано подозрение на тромбоз в связи с недавней операцией на колене.

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