Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ

В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — «Газета.Ru») Игорь Мазур. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на экс-депутата Рады Игоря Мосийчука.

По его словам, Мазур был задержан по запросу российской стороны рано утром 9 ноября в пропускном пункте «Дорохуск». В настоящее время он находится под стражей и ждет экстрадицию в Россию.

Как рассказал представитель офиса Уполномоченного Рады по правам человека Андрей Мамалыга, Мазуру якобы не дают адвоката и не пускают к нему украинского консула.

Верховный суд России признал УНА-УНСО экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.

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