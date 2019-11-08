В СК рассказали о применении гипноза при расследованиях

В Следственном комитете России рассказали, что в ходе встречи с армянскими коллегами раскрыли секреты использования гипноза при расследовании преступлений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как говорится в сообщении пресс-службы СКР, в ходе рабочей встречи главы комитета Александра Бастрыкина с председателем Следственного комитета Армении Гайком Григоряном, обсуждались вопросы сотрудничества двух ведомств «в области криминалистического сопровождения следствия и научно-образовательной сфере».

Так, отмечается, что особый интерес у следователей из Армении вызвала демонстрация криминалистической техники, а также вопросы применения новейших средств и методов расследования, «а также процессуальные основы использования гипноза и полиграфических исследований».

По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о готовности бороться с преступностью сообща.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бастрыкин рассказал о роли космоса в судебной системе России

— Бастрыкин оценил работу СК на «тройку»