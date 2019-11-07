В РПЦ заявили, что «мир спасает не красота, а безобразие креста»

Председатель синодального отдела Московского патриарха по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что может спасти мир, передает РИА «Новости».

Он также объяснил смысл страданий человека.

«Страдание сопровождает человека от рождения и до смерти. У христианства есть ответ. Он зрим в образе, который является краеугольным в христианстве — Бог на кресте», — сказал епископ Пантелеимон.

По его словам, мир обречен на страдания, и «надо не бояться их». Он подчеркнул, что мир спасет не красота.

«Правда Христова в том, что мир спасает не красота, а безобразие креста», — владыка Пантелеимон.

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