Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си».

Он предложил воздействовать на нарушителей «убивая, сажая и пугая».

Кроме того, глава Чечни отметил, что благополучие народа обеспечивается законом, конституцией и демократией, а также добавил, что «аферистов, предателей, сплетников, шизофрников» необходимо остановить.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — сказал Кадыров.