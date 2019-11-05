Путин назвал русский язык «мягкой силой»
Президент России Владимир Путин не согласился с высказыванием советника Владимира Толстого по поводу русского языка, сообщает «Интерфакс».
Толстой в своем выступлении назвал русский язык мощным оружием. Глава России в ответ на это попросил не употреблять таких слов.
По заявлению Путина, если называть русский язык оружием, «с ним начнут бороться, как с оружием». Сам президент сказал, что язык является «мягкой силой».
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