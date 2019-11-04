Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат имел взыскания за обращение с оружием
Стало известно, что расстрелявший сослуживцев в воинской части Забайкалья солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов получал взыскания за неправильное обращение с оружием, а именно за направление его на других солдат, сообщает РБК со ссылкой на социально-психологическую характеристику личности военнослужащего.
В характеристике указано, что Шамсутдинов, призванный на службу в 2019 году, был развит физически, обладал лидерскими качествами и способностью физического воздействия на других.
При этом отмечается, что рядовой демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, нетерпимость к подчиненности, был способен на грубость во взаимоотношениях с командирами.
Психолог, составлявший характеристику, отнес военнослужащего к II группе нервно-психологической устойчивости, что означает эмоциональное «застревание», которое связано с удерживанием негативных эмоций, например гнева, печали, обиды, вызванных уязвленным самолюбием.
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