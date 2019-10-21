Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
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Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.
Отмечается, что задержанный мужчина признал вину,
«Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», — заявили в СК.
Также сообщается, что на месте преступления обвиняемый подробно рассказал об обстоятельствах его совершения.
Девочка пропала по дороге в школу 9 октября. На следующий день ее нашли мертвой в одном и гаражей.
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