Задержан директор компании красноярской артели, где прорвало дамбу

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Правоохранительные органы задержали директора компании-собственника золотодобывающей артели ООО «Сисимс» в Красноярском крае, где прорвало дамбу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы.

Погибли 15 человек, 16 пострадали. Шесть пропали без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ – «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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