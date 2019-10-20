Задержан директор компании красноярской артели, где прорвало дамбу
Правоохранительные органы задержали директора компании-собственника золотодобывающей артели ООО «Сисимс» в Красноярском крае, где прорвало дамбу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы.
Погибли 15 человек, 16 пострадали. Шесть пропали без вести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ – «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «По воде несло общежитие»: как прорыв дамбы убил золотоискателей
— После прорыва дамбы в Красноярском крае могла произойти утечка ртути
— Возобновлена поисковая операция на месте прорыва дамбы в Красноярском крае