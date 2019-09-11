Лес загорелся недалеко от Чернобыля

В Киевской области в 30 километрах от Чернобыля загорелся лес. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар возник на площади приблизительно шести гектаров на территории Дымарского лесничества.

Уточняется, что изначально произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое местами переходит в верховой пожар.

«Жертв и пострадавших нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, огонь в лесу распространился в результате сильных порывов ветра.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России уменьшилась.