Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне «ценного свидетеля» Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает NRC Handelsblad.

Как пишет издание, Служба безопасности Украины поймала Цемаха. Теперь, по словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, необходимо сохранить его для расследования катастрофы. Для этого, считает прокурор, достаточно не передавать «ценного свидетеля» российской стороне.

«Первостепенное значение имеет то, что Цемах остается доступным для дальнейшего допроса», — подчеркнул Вестербеке.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Ранее сообщалось, что появились новые свидетели в деле о крушении MH17.