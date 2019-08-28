Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Новосибирске

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Новосибирске из-под завалов обрушившейся стены здания извлекли Тело третьего погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

По данным в официальной группе собственника здания - «Сибирской генерирующей компании» в соцсети, спасатели извлекли всех рабочих, остававшихся под завалами.

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. После этого появилась информация, что, по крайней мере, двое из них погибли.

В Новосибирске при реконструкции насосной станции рухнула кирпичная стена. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.