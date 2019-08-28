Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Новосибирске
В Новосибирске из-под завалов обрушившейся стены здания извлекли Тело третьего погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС.
По данным в официальной группе собственника здания - «Сибирской генерирующей компании» в соцсети, спасатели извлекли всех рабочих, остававшихся под завалами.
Ранее сообщалось, что под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. После этого появилась информация, что, по крайней мере, двое из них погибли.
В Новосибирске при реконструкции насосной станции рухнула кирпичная стена. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.