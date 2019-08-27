Открытие пяти новых островов в Арктике подтвердили в Минобороны

В российском министерстве обороны подтвердили информацию о том, что члены группы Северного флота нашли в Арктике пять новых островов в Карском море, которые войдут в состав российской стороны. Об этом сообщает Ura.ru.

Как отмечается, открытия этих островов ждали около трех лет. Выяснилось, что впервые их нашла студентка университета морского и речного флота имени адмирала Макарова в 2016 году, просматривая снимки бухты Визе.

Как рассказали члены экспедиции, площадь островов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м. Уточняется, что новые географические объекты сфотографировали и описали. Они войдут в состав российской территории.

Ранее сообщалось, что пять новых островов появились в России.