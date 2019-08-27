Минтрас предложил улучшить систему подготовки пилотов

Минтранс России предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов, а также повысить безопасность полетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам директора департамента госполитики в области гражданской авиации Светланы Петровы, создание общей системы может авиационным властям усовершенствовать меры, которые будут предотвращать авиакатастрофы.

«Такие предложения разработаны совместно с другими ведомствами», — добавила она.

Также после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево Минтранс выступил с предложением готовить в летных вузах пилотов именно для этого типа самолета и вдвое увеличить сумму бюджетных средств на обучение российских летчиков.