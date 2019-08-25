В Астраханской области нашли заблудившегося португальца
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В Астраханской области нашли пропавшего португальца. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, иностранец позвонил по телефону экстренной помощи и рассказал, что заблудился и находится рядом с селом Линейное Астраханской области. Мужчина также сообщил, что у него садится телефон. Уточняется, что он говорил с диспетчером на португальском языке. После этого турист перестал выходить на связь.
Поясняется, что вскоре на поиски португальца вышли волонтеры и нашли его в Астрахани.
Сообщается, что мужчина в медицинской помощи не нуждается.