Вода покинула российские дома после наводнений в Приморье

Из всех подтопленных паводком после тайфуна «Кроса» домов ушла вода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмчеается, что прошедший тайфун принес около 70% месячной нормы осадков. «Кроса» также вызвал паводок в реках Примоского края.

Уточняется, что подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов. В семи районах региона был введен режим ЧС.

Интенсивный спад воды прогнозируют к 25 августа. Остаются подтопленными еще 207 придомовых территорий. В МЧС заявили, что все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что жителей Приморья начали эвакуировать после тайфуна.