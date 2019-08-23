Два человека и тысяча кур сгорели при ДТП в Таиланде

В Таиланде недалеко от Бангкока произошло смертельное ДТП с участием грузовика и фуры. Об этом сообщает Nation.

Жерствами аварии стали два человека, а также тысяча кур.

Отмечается, что грузовик с прицепом на большой скорости врезался в фуру, которая стояла на светофоре.

Сразу после столкновения произошел крупный пожар. Водитель грузовика и пассажирка сгорели в кабине заживо. Также сгорела тысяча из трех тысяч кур, которых перевозила фура.

Уточняется, что водитель фуры пытался вызволить людей из грузовика. По данным полиции, ДТП могло произойти из-за того, что водитель фуры уснул за рулем.