Леса загорелись в Грузии

Огонь охватил лесные массивы у села Сакавре Горийского района Грузии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Службу управления ЧС страны.

По последним данным, пожар охватил уже 40 га леса. На борьбу с огнем отправилась вертолеты, пожарные, спецтехника, местные жители и власти.

«Горит нижний слой почвы и смешанный лес», — рассказали в службе.

Как отмечается, в настоящее время с огнем непрерывно борются.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на лесные пожары в России.