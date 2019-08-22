Врачи оценили состояние пострадавших в драке с цыганами в кузбасском селе

Медики рассказали о состоянии пострадавших от ножевых ранений в ходе драки с цыганами в селе Погодное Кемеровской области. Об этом сообщат РИА «Новости».

В пресс-службе медицины катастроф Кемеровской области со ссылкой на лечащих врачей, заявили, что один мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации Ленинск-Кузнецкой городской больницы. У него ножевые ранения в области шеи и груди.

Второй потерпевших лежит в хирургическом отделении с ножевым ранением в брюшную полость. Его состояние оценивается как «средняя степень тяжести».

Личности пострадавших не раскрываются.

Ранее стало известно, что в Кузбассе задержали подозреваемого, участвовавшего в драке с цыганами.