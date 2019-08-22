В Кузбассе задержали подозреваемого, участвовавшего в драке с цыганами

Правоохранительные органы в Кузбассе задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум человек во время массовой драки в селе Подгорном в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное ГУ МВД.

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В скором времени в отношении него будет избрана мера пресечения.

Возбуждено два уголовных дела по факту причинения вреда здоровью пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами.