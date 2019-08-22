Полиция Москвы задержала похоронщика-миллионера
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Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает МВД, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, мужчина занимался предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица. Уточняется. что подозреваемый использовал в работе реквизиты, печати и штампы организаций, деятельность которых в настоящее время прекращена.
Поясняется, что похоронный бизнес приносил мужчине более 13 миллионов рублей в год.
Отмечается, что подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
В настоящее время расследование дела продолжается.