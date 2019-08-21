Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за проблем с сердцем у девочки

В ходе полета самолета «Уральских авиалиний» рейса U6 2424 по маршруту Душанбе — Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, в связи с чем воздушному судну пришлось вынужденно сесть в Оренбурге. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

По поступившей информации, ребенку во время полета стало плохо с сердцем.

Как стало известно, решение о вынужденной посадке принял командир воздушного судна.

Сообщается, что при приземлении юную пассажирку приняла реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Девочку срочно госпитализировали.

Ранее Boeing экстренно сел в аэропорту Отопень из-за смерти пассажира на борту.