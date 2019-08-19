Интерпол задержал самую разыскиваемую в Финляндии россиянку

Международной криминальной полицией была задержана россиянка Светлана Хютти, которая состоит в списке самых разыскиваемых преступников. Об этом сообщает MTV Uutiset.

Отмечается, что женщина была задержана в Польше, а затем ее передали властям Финляндии.

Женщина с 2016 года входит в список 10 самых разыскиваемых преступников. Она обвиняется в 13 преступлениях.

Уточняется, что среди обвинений есть уклонение от уплаты налогов в 1990-х в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что россиянин задержан в Турции по подозрению в краже яхты из Испании.