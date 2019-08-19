Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, в результате приземления самолет повредил фюзеляж.

Как отмечается, после этого авиакомпания отменила последующий рейс на этом самолете.

В настоящее время нет данных о пострадавших при жесткой посадке.

Ранее в СМИ писали, что авиакомпании возобновили продажи билетов на Boeing 737 Max после ряда выявленных проблем и инцидентов с самолетами.