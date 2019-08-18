Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии

В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, в торжествах по случаю открытия примут участие глава правительства Катрин Якобсдоттир, а также министр охраны окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон.

Уточняется, что данный ледник еще сто лет назад достиг площади 15 кв. км при толщине 50 м.

Однако сейчас, как подчеркивается, от него остался всего приблизительно 1 кв. км льда толщиной максимум 15 м.

Согласно изданию, на мемориале будет опубликовано письмо, в котором сказано, что в ближайшие 200 лет схожая судьба постигнет остальные ледники, а данный памятник показывает, что с такой тенденцией необходимо бороться.