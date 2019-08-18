Одноклассница рассказала об убившем всю семью подростке

Одноклассница подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказала о его характере. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, подросток был дружелюбным и учился на отлично.

Кроме того, она отметила, что он всегда был спокойным и тихим, а в свободное время играл в компьютер.

«Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу», — поделилась школьница.

Она также опровергла предположение, что причиной убийства могли стать проблемы в личной жизни юноши. По его словам, он не был ни в кого влюблен.

Ранее СК показал видео с места убийства семьи подростком в Ульяновской области.