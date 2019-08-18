Первый самолет сел в новом аэропорту Саратова
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Первый самолет совершил посадку в новом саратовском аэропорту «Гагарин», передает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о тестовом рейсе из столичного Внуково. Его выполняла на самолете Boeing 737-800 авиакомпания «Победа». Воздушное судно совершило посадку в 12.17 (11.17 мск).
Уточняется, что официально новый аэропорт откроется во вторник, 20 августа.
Ранее азовский районный суд Омской области запретил пользоваться взлетно-посадочной площадкой аэродрома имени музыканта и поэта Егора Летова.