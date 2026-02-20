Размер шрифта
Над Сочи прогремело несколько взрывов

SHOT: минимум пять взрывов раздалось над Сочи
Evgeniy Maloletka/AP

Жители Сочи сообщают о серии взрывов, прозвучавших в различных районах города. По предварительной информации, причиной звуков стали атаки украинских беспилотников, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент уже оказал влияние на работу местного аэропорта: около 20 рейсов были перенесены.

По словам очевидцев, перед взрывами в небе был слышен характерный «писк», предшествующий появлению аппаратов. По сообщениям канала, всего было зафиксировано не менее пяти взрывов.

На данный момент официальные источники не предоставляют информации о возможных повреждениях инфраструктуры или наличии пострадавших. Ситуация находится под контролем соответствующих служб, ведутся работы по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

В ночь на 17 февраля средства противовоздушной обороны Сочи успешно пресекли массированную атаку, предпринятую украинской стороной. Об этом рассказал глава города Андрей Прошунин.

Ранее в Сочи 13-летнюю девочку задержали из-за снятого во время атаки БПЛА видео.
 
