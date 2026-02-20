В Москве предстоящей ночью сугробы могут вырасти еще на 9 см

Предстоящей ночью высота сугробов в столице может увеличиться еще на 9 сантиметров. Согласно прогнозам, в Москве и Подмосковье ожидается выпадение от 3 до 5 мм осадков, а местами — до 7 мм. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на последние данные прогнозов.

«Прогнозируется, что предстоящей ночью и рано утром в столице может выпасть от 3 до 5 мм осадков, местами - до 7 мм, а прирост снега может составить до 9 см», — сообщили в Гидрометцентре.

Сильный снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье, может продлиться всю ночь, однако его интенсивность будет постепенно снижаться. Причиной осадков стал циклон, пришедший в Центральную Россию с севера Адриатического моря. Синоптики прогнозировали, что за период с 03:00 до 21:00 текущих суток в столице может выпасть до 25 мм осадков, а высота сугробов увеличится на 25-31 см. До начала снегопада высота снежного покрова на главной московской метеостанции на ВДНХ составляла 43 см.

Ранее в Москве и Подмосковье был введен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада и метели.