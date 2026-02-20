В России предсказали сокращение микрофинансовых организаций

«Известия»: МФО может стать меньше из-за требования оформлять займы по биометрии

Около четверти российских микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти с рынка из-за новых требований закона, обязавшего начать с 1 марта подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что данная мера направлена на борьбу с мошенниками, у которых теперь не получится оформлять кредиты через МФО без ведома граждан.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, подтверждение личности через биометрию позволит резко снизить подобные риски.

Директор по управлению рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов отметил, что затраты на запуск биометрической идентификации оцениваются не менее чем в 30 млн рублей, что для трети МФО с годовым оборотом менее 50 миллионов рублей, является внушительной суммой.

До этого сообщилось, что Банк России планирует разрешить микрофинансовым организациям (МФО) включать в расчет собственного капитала займы, полученные от связанных с ними микрокредитных компаний (МКК).

В пояснительной записке к документам указывается, что данные послабления призваны облегчить адаптацию МФО к обязательной идентификации клиентов с использованием биометрических данных при выдаче онлайн-займов.

Ранее в Центробанке объяснили, почему нельзя запретить микрофинансовые организации.