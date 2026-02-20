Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Бизнес

В России предсказали сокращение микрофинансовых организаций

«Известия»: МФО может стать меньше из-за требования оформлять займы по биометрии
Алексей Даничев/РИА Новости

Около четверти российских микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти с рынка из-за новых требований закона, обязавшего начать с 1 марта подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что данная мера направлена на борьбу с мошенниками, у которых теперь не получится оформлять кредиты через МФО без ведома граждан.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, подтверждение личности через биометрию позволит резко снизить подобные риски.

Директор по управлению рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов отметил, что затраты на запуск биометрической идентификации оцениваются не менее чем в 30 млн рублей, что для трети МФО с годовым оборотом менее 50 миллионов рублей, является внушительной суммой.

До этого сообщилось, что Банк России планирует разрешить микрофинансовым организациям (МФО) включать в расчет собственного капитала займы, полученные от связанных с ними микрокредитных компаний (МКК).

В пояснительной записке к документам указывается, что данные послабления призваны облегчить адаптацию МФО к обязательной идентификации клиентов с использованием биометрических данных при выдаче онлайн-займов.

Ранее в Центробанке объяснили, почему нельзя запретить микрофинансовые организации.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!