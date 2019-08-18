Наркобарона Сильвера экстрадировали из Украины в Израиль
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Наркоторговца Амоса Дов Сильвера в ночь на 18 августа экстрадировали в Израиль. Об этом информирует агентство УНИАН со ссылкой на генеральную прокуратуру Украины.
Как стало известно, наркоторговца отправили в Израиль со второй попытки.
Первый раз он пытался уклониться от этого и сбежал от Службы безопасности Украины во время попытки его экстрадиции.
Ранее сообщили о задержании трех сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи бегству Сильвера.