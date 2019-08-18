Наркобарона Сильвера экстрадировали из Украины в Израиль

Наркоторговца Амоса Дов Сильвера в ночь на 18 августа экстрадировали в Израиль. Об этом информирует агентство УНИАН со ссылкой на генеральную прокуратуру Украины.

Как стало известно, наркоторговца отправили в Израиль со второй попытки.

Первый раз он пытался уклониться от этого и сбежал от Службы безопасности Украины во время попытки его экстрадиции.

Ранее сообщили о задержании трех сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи бегству Сильвера.