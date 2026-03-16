В США заявили, что не мешают танкерам Ирана проходить через Ормузский пролив

Бессент: США не мешают проходу иранских судов через Ормузский пролив
Hasnoor Hussain/Reuters

США не препятствуют движению иранских танкеров через Ормузский пролив с целью обеспечить бесперебойное снабжение мирового рынка нефтью. Об этом заявил в интервью телеканалу CNBC глава американского минфина Скотт Бессент.

«Иранские суда уже начали выходить, и мы позволим этому происходить, чтобы снабжать остальной мир», — сказал он.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в Ормузском проливе резко сократились танкерные перевозки. Тем не менее Тегеран продолжает экспортировать около 1,5 млн баррелей нефти в день через этот коридор, несмотря на значительное присутствие там ВМС США.

До этого Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США потребовали от союзников по НАТО направить корабли «в бой».

 
Психологический возраст: почему ощущения не совпадают с цифрами в паспорте и надо ли это исправлять
