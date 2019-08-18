Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве

На 37-м километре Киевского шоссе очевидцы заметили машину, к которой привязана собака породы алабай, передает РЕН ТВ.

Проезжающие машины заблокировали водителя, но мужчина отказывался отпускать собаку. После он бросил и автомобиль, и собаку и сбежал.

По словам зоозащитников, собаку тащил на привязи друг ее хозяина. Сейчас животное направлено к ветеринару.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. На место выехали сотрудники полиции.