Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского МИД.

По данным ведомства, в настоящее время дипломаты делают все для того, чтобы освободить жителей России.

Уточняется, что неизвестные пираты атаковали граждан России 15 августа. Они напали на грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

Как отмечается, пираты захватили восемь членов экипажа, среди которых трое граждан России.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что корабли России и Японии освободили судно от «пиратов».