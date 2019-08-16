Дайвер погиб на западном побережье Крыма в районе мыса Тарханкут. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций региона, передает РИА «Новости».

Отмечается, что врачи диагностировали биологическую смерть мужчины до прибытия медиков. Уточняется, что погибший был извлечен из воды дайверами.

Личность погибшего установлена. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

До этого стало известно, что один мужчина получил серьезные травмы, а второй погиб во время подводной охоты в Крыму.

Ранее сообщалось, что дайвер погиб во время операции по спасению детей в Таиланде.