СМИ назвали страну, которая давит на США из-за блокады Ормузского пролива

Саудовская Аравия требует от США снять блокаду Ормузского пролива и вернуться к переговорам с Ираном. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Эр-Рияд опасается, что действия Вашингтона приведут к эскалации на Ближнем Востоке, а хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заблокируют Баб-эль-Мандебский пролив, который является важным пунктом на маршруте нефтяного экспорта королевства. В то же время, по данным WSJ, хуситы заверили Саудовскую Аравию, что не будут атаковать ее территорию и суда.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее стало известно, почему не стоит ждать мира на Ближнем Востоке.