В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин примет решение о будущем

Владелец «Вашингтона» Леонсис заявил, что вскоре побеседует с Овечкиным о планах

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что обсудит с нападающим Александром Овечкиным его будущее в ближайшее время. Его слова приводит RMNB.

«Ему нужно немного отвлечься от игры и провести время со своей семьей, женой, мамой, братом. Я уверен, что мы будем часто общаться по ходу межсезонья. Я полностью доверяю его мнению и жду, что будет дальше», — заявил Леонсис.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

