Карапетян откажется от гражданства России и Кипра ради участия в выборах Армении

Предприниматель и меценат Самвел Карапетян начал процесс отказа от гражданства России и Кипра, чтобы иметь возможность принимать участие в парламентских выборах в Армении. Об этом пишет РИА Новости.

«Так как мы уверены в победе (на парламентских выборах. — «Газета.Ru»), начали процесс отказа от гражданства РФ и Кипра», — сказал Карапетян во время судебного процесса по его делу в Ереване.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня. Участники партии «Сильная Армения» решили выдвинуть кандидатуру Карапетяна на пост премьер-министра.

Карапетян находился в СИЗО с 18 июня 2025 года. Однако в январе 2026 года Антикоррупционный суд Армении изменил ему меру пресечения и вернул его под домашний арест. Предпринимателя обвиняют в поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению адвоката, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ.

Ранее Карапетян заявил о намерении создать новую политическую силу в Армении.