В России зафиксировали рост числа несовершеннолетних, причастных к терроризму

Гуцан: в РФ вдвое выросло число детей, причастных к терроризму и экстремизму

Количество несовершеннолетних, причастных к террористической и экстремистской деятельности в России, увеличилось в два раза за прошлый год. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил генеральный прокурор Александр Гуцан, передает РИА Новости.

«В большинстве случаев их (несовершеннолетних. — «Газета.Ru») вербовка проводилась дистанционно с использованием сети «Интернет», — отметил Гуцан.

По словам генпрокурора, для развернувшейся в последнее время дискуссии об ограждении детей и подростков от деструктивного контента есть основания. На различных площадках разрабатывается большое количество инициатив, однако не все из них можно поддержать. Гуцан выступил против создания инструментов профилактики на основе устаревших стандартов.

«Соответствующие поручения прокурорам мною даны. Готовы подключиться в работу и на законодательном уровне», — подчеркнул он.

14 апреля директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы Украины вербуют российскую молодежь для совершения диверсий и терактов посредством онлайн-платформ и сайтов, предлагающих быстрый заработок. Как он сказал, Киев широко применяет современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за деньги осуществлять противоправные действия.

Ранее в Ленинградской области подросток за один вечер сжег пять релейных шкафов.