Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

Алсу рассказала, на концерт какой певицы мечтает попасть

Пресс-служба Messika

Певица Алсу призналась, что очень любит слушать британскую исполнительницу Адель и мечтает попасть на ее концерт. В беседе с НСН она также рассказала, что ей не нравятся современные бессмысленные песни с «плохим посылом».

«Моя мечта была попасть на концерт Адель, когда у неё был большой сольный тур, но не получилось», — рассказала певица.

Она добавила, что вскоре планирует пойти на концерт Artik & Asti. Комментируя современную популярную музыку, Алсу отметила, что в последнее время появляется много бессмысленных песен с «плохим» смыслом, которые пропагандируют вредные привычки и «неприятные» вещи.

«Мало кто думает о том, какой посыл должна нести популярная музыка, — добавила певица. — Лично я стараюсь передать какое-то добро, тепло, правильное воспитание своих детей».

Напомним, на днях певица Адель впервые за долгое время появилась на публике с сыном Анджело – они стали гостями музыкального фестиваля Coachella, который проходит в Индио, Калифорнии. Певица привела сына на выступление коллеги Джастина Бибера.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!