Алсу рассказала, на концерт какой певицы мечтает попасть

Певица Алсу призналась, что очень любит слушать британскую исполнительницу Адель и мечтает попасть на ее концерт. В беседе с НСН она также рассказала, что ей не нравятся современные бессмысленные песни с «плохим посылом».

«Моя мечта была попасть на концерт Адель, когда у неё был большой сольный тур, но не получилось», — рассказала певица.

Она добавила, что вскоре планирует пойти на концерт Artik & Asti. Комментируя современную популярную музыку, Алсу отметила, что в последнее время появляется много бессмысленных песен с «плохим» смыслом, которые пропагандируют вредные привычки и «неприятные» вещи.

«Мало кто думает о том, какой посыл должна нести популярная музыка, — добавила певица. — Лично я стараюсь передать какое-то добро, тепло, правильное воспитание своих детей».

Напомним, на днях певица Адель впервые за долгое время появилась на публике с сыном Анджело – они стали гостями музыкального фестиваля Coachella, который проходит в Индио, Калифорнии. Певица привела сына на выступление коллеги Джастина Бибера.

