Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Названы самые востребованные и высокооплачиваемые технические профессии

SuperJob: список самых востребованных профессий возглавляют слесари-сантехники
Aleksandr Rybalko/Shutterstock/FOTODOM

В рейтинг самых востребованных рабочих профессий сегодня входят в первую очередь слесари-сантехники и монтажники, однако важно учитывать, что от специалистов требуют наличие стажа от года до трех лет. Это касается и других технических профессий, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«70% вакансий для сварщиков и электромехаников требуют от кандидатов опыта работы от года до трех лет, — отметила эксперт. — Вакансий для соискателей без опыта немного: среди сварщиков — 6%, для электромехаников — 16%. Больше всего их для монтажников, водителей или машинистов спецтехники и слесарей-сантехников».

В пятерку отраслей с самыми высокими потребностями в кадрах в первом квартале текущего года входят, по ее словам, промышленность, медицина, банки и строительство. Больше всего не хватает квалифицированных рабочих. Что касается зарплатных ожиданий, то они сегодня растут медленнее, чем раньше – в промышленности рост составил 6,5% за год, в строительстве – 4,5%.

Напомним, зарплаты слесарей в России выросли в 1,5–2 раза по сравнению всего с 2023 годом, достигнув 300 тыс. рублей в месяц. Также высокие зарплаты фиксируются в промышленности – в угольной отрасли доходы слесарей доходят до 200 тысяч рублей в месяц, что на 118% выше уровня 2023 года. На вахтовых проектах по ремонту оборудования предлагают 185–224 тысячи рублей, а в нефтегазе и горнодобыче — 190–230 тысяч рублей.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!