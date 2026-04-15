Названы самые востребованные и высокооплачиваемые технические профессии

В рейтинг самых востребованных рабочих профессий сегодня входят в первую очередь слесари-сантехники и монтажники, однако важно учитывать, что от специалистов требуют наличие стажа от года до трех лет. Это касается и других технических профессий, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«70% вакансий для сварщиков и электромехаников требуют от кандидатов опыта работы от года до трех лет, — отметила эксперт. — Вакансий для соискателей без опыта немного: среди сварщиков — 6%, для электромехаников — 16%. Больше всего их для монтажников, водителей или машинистов спецтехники и слесарей-сантехников».

В пятерку отраслей с самыми высокими потребностями в кадрах в первом квартале текущего года входят, по ее словам, промышленность, медицина, банки и строительство. Больше всего не хватает квалифицированных рабочих. Что касается зарплатных ожиданий, то они сегодня растут медленнее, чем раньше – в промышленности рост составил 6,5% за год, в строительстве – 4,5%.

Напомним, зарплаты слесарей в России выросли в 1,5–2 раза по сравнению всего с 2023 годом, достигнув 300 тыс. рублей в месяц. Также высокие зарплаты фиксируются в промышленности – в угольной отрасли доходы слесарей доходят до 200 тысяч рублей в месяц, что на 118% выше уровня 2023 года. На вахтовых проектах по ремонту оборудования предлагают 185–224 тысячи рублей, а в нефтегазе и горнодобыче — 190–230 тысяч рублей.

