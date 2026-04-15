Коростелев рассказал о конкурентоспособности российских лыжников на международных турнирах

Участник Олимпиады-2026, бронзовый призер этапа Кубка мира Савелий Коростелев рассказал, насколько российские лыжники могли бы быть сейчас конкурентоспособны на мировой арене, если бы имели большое представительство на соревнованиях. В интервью «Газете.Ru» он выразил мнение, что уровень, который показали он и Дарья Непряева на международных турнирах в завершившемся сезоне, может быть ориентиром.

«Само собой, хотелось бы видеть как можно больше наших ребят на международных стартах. Я считаю, что на тот уровень, который я и Даша Непряева показали, можно ориентироваться. Где-то в отдельных гонках кто-то был бы выше, кто-то — ниже. Но от наших результатов можно отталкиваться», — заметил он.

Коростелев и Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

