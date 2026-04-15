Дибров получил пощечину от бывшей жены за вечер в компании двух женщин

Модель Диброва вспомнила, что дала пощечину экс-мужу за вечер в компании женщин
Модель Полина Диброва в интервью Propusk.tv и «Радио 1» вспомнила, как вспылила на бывшего мужа за его отдых в компании других женщин.

По словам экс-супруги Дмитрия Диброва, она увидела в соцсетях кадры, на которых шоумен расслабляется в ночном клубе. Звезда рассказала, что на видео заметила женщин, поэтому решила вылететь к нему в Ростов-на-Дону, где Дибров находился в командировке.

«Я пришла разбираться по поводу девчонок в клубе, которые вешались на него в видео, а прихожу — там еще две взрослые женщины у него сидят и выпивают алкогольные напитки», — вспомнила модель.

Диброва рассказала, что не сдержалась, после чего муж получил пощечину. Также она выбросила телефон Диброва в окно. Впоследствии звезда все же простила супруга.

Модель пояснила, что на тот момент находилась дома с новорожденным сыном Ильей. Ее разозлило поведение телеведущего, из-за чего она решила прилететь к нему и разобраться в происходящем.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего. 15 декабря 2025 года Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

