«Это про вежливость»: стилист раскрыла, должны ли гости следовать дресс-коду свадьбы

Стилист Ким заявила, что наряды не по цветам дресс-кода свадьбы могут испортить фото
Гостям свадебного торжества лучше следовать цветовой гамме дресс-кода, чтобы не выделяться и не испортить эстетику фотографий. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист Ольга Ким, отметив, что исполнение подобных просьб демонстрирует уважение к молодоженам.

«Гостям надо прислушиваться к тому, что написано в приглашении или что вам скажут молодожены. В каком стиле будет праздник. Если это дворец и вечеринка будет со строгим дресс кодом, то стоит ему следовать. А если это праздник с неформальной обстановкой — пляж или даже кафе, — то прийти в кедах или сандалиях вполне допустимо. Что касается цветовой гаммы — это скорее даже не про стиль, а про вежливость и элемент этикета: если вас приглашают значимые для вас люди и просят выбрать определенные цвета — это важно для них. Я рекомендую следовать этому. Придя не в палитре праздника, вы будете выделяться и, например, можете испортить эстетику свадебных фото», — сказала она.

До этого стилист Владислав Лисовец говорил «Газете.Ru», что жених и невеста должны не перебарщивать в выборе наряда, чтобы спустя время им не стыдно было пересматривать фото с торжества. Эксперт порекомендовал девушкам выбирать белые платья в пол с вырезом и обувь на невысоком каблуке и отказаться от «платьев императриц».

Ранее стилист рассказала, можно ли надеть свадебное платье с кроссовками.

 
