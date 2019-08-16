Мертвого охранника нашли в здании Федеральной налоговой службы России

Охранника Федеральной налоговой службы (ФНС) нашли без признаков жизни в здании министерства. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, тело 65-летнего работника службы нашли в ведомстве на ул. Неглинная накануне, утром 15 августа.

Источник отметил, что на теле скончавшегося не заметили видимых следов насильственной смерти.

В настоящее время специалисты выясняют точную причину смерти охранника. Началась проверка.

Ранее сообщалось, что охранника экс-президента Украины Петра Порошенко нашли мертвым в Киеве.