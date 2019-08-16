Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации

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Колю Бархатова обнаружили на третий день поисков Колю Бархатова обнаружили на третий день поисков
Колю Бархатова обнаружили на третий день поисков
Алия Бектемирова/ngs55.ru

Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на большереченскую районную больницу.

Как отмечается, врачи не выявили у него какие-либо изменения в здоровье после пережитого стресса.

«Состояние стабильное, он кушает, общается с родителями», — отметил собеседник агенства.

Также сотрудники больницы добавили, что с ребенком много работал психолог, чтобы вывести его из состояния стресса.

Ранее сообщалось, что пропавший в тайге под Омском мальчик найден живым.