Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
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Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на большереченскую районную больницу.
Как отмечается, врачи не выявили у него какие-либо изменения в здоровье после пережитого стресса.
«Состояние стабильное, он кушает, общается с родителями», — отметил собеседник агенства.
Также сотрудники больницы добавили, что с ребенком много работал психолог, чтобы вывести его из состояния стресса.
Ранее сообщалось, что пропавший в тайге под Омском мальчик найден живым.