Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации

Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на большереченскую районную больницу.

Как отмечается, врачи не выявили у него какие-либо изменения в здоровье после пережитого стресса.

«Состояние стабильное, он кушает, общается с родителями», — отметил собеседник агенства.

Также сотрудники больницы добавили, что с ребенком много работал психолог, чтобы вывести его из состояния стресса.

Ранее сообщалось, что пропавший в тайге под Омском мальчик найден живым.