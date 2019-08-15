Кировчанка зарезала мешавшего ей отдыхать 2-летнего сына

Жительница Кирова призналась в убийстве своего 2-летнего сына, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Женщина пояснила, что ребенок мешал ей отдыхать, из-за чего она его зарезала.

В одной из квартир на улице Дружбы в Кирове было найдено тело мальчика 2016 года рождения. На теле ребенка нашли несколько ножевых ранений.

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

«Следствием установлено, что к смерти ребенка причастна его мать. Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать», — говорится в сообщении.

СК инициирует вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении ее второго ребенка.