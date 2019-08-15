В МЧС назвали причину аварийной посадки самолета в Подмосковье
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В российском МЧС рассказали, что стало причиной срочной посадки пассажирского самолета в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным спасателей, самолет был вынужден срочно сесть в Жуковском, так как у него загорелись двигатели. Также известно, что возгорание произошло из-за попадания птиц.
В настоящее время известно, что пожар потушили.
По уточненным данным, на борту воздушного судна находились более 230 человек и 7 членов экипажа. Никто из них в результате инцидента не пострадал.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет аварийно сел в Подмосковье.